Вашингтон, , 06:56 — REGNUM Приглашение посетить американский Белый дом в 2020 году сделал британскому премьер-министру Борису Джонсону президент США Дональд Трамп. Об этом 22 декабря сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Детали визита находятся на стадии обсуждения. Известно, что он произойдет при старте переговоров по торговому соглашению между США и Великобритании после выхода последней из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Дональд Трамп пообещал заключить «феноменальное» торговое соглашение с Лондоном после выхода Великобритании из ЕС.

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