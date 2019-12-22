Киев, , 06:44 — REGNUM Установить скрытые камеры в раздевалках клуба «Пятый элемент», принадлежащем бывшему президенту Украины Петру Порошенко, могло только «жалкое, больное и ущербное существо», написал 21 декабря экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook.

«Но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «Пятый элемент», ему принадлежащем, удивила даже меня, — заявил Мураев. — Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо».

Экс-депутат добавил, что ему «смешно размышлять» о том, зачем и как Порошенко мог рассматривать видеозаписи из клуба.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в принадлежавшем Порошенко клубе сотрудники Государственного бюро расследований изъяли линзы видеокамер, которые собирали негласную информацию, подслушивали и снимали посетителей прямо в раздевалках.

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