Токио, , 06:40 — REGNUM Работа третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Такахама» в японской префектуре Фукуи будет приостановлена для приведения в соответствии с нормами антитеррористической безопасности. Об этом 22 декабря сообщает портал The Mainichi.

Остановка реакторов намечена лето 2020 года, так как их сертификаты безопасности истекают в августе и октябре. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power, которая обслуживает АЭС, не успеет к этим срокам получить новые документы от Комитета по контролю за ядерной энергетикой и объекты придется остановить.

Помимо этого, одной из причин остановки реакторов называется коррупционный скандал в Kansai Electric Power, который может привести к остановке двух других энергоблоков АЭС «Такахама».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.

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