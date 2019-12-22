Санкт-Петербург, , 06:12 — REGNUM Обстоятельства первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в беседе с журналистами вспомнил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись разговора 21 декабря опубликовал Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/dimsmirnov175/status/1208378252752048128

«Я не помню, что Путин меня встречал», — признаётся Лукашенко, однако вскоре соглашается с российским президентом, что знакомство прошло в Санкт-Петербурге.

Напомним, Путин до назначения на пост главы государства работал в Санкт-Петербурге в команде Анатолия Собчака, занимавшего пост мэра города. Лукашенко стал президентом Белоруссии в 1994 году. Таким образом, встреча, о которой говорит белорусский лидер, состоялась в середине 1990-х.

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