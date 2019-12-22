Никосия, , 06:10 — REGNUM Закупку американского оружия не будут проводить кипрские власти даже, в случае отмены эмбарго США. Об этом 21 декабря заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис, сообщает Кипрское информационное агентство.

Христодулидис отметил, что отмена эмбарго «имеет политическое и дипломатическое значение». Министр добавил, что диалог властей США И Кипра осуществляется в рамках позитивной повестки дня и не в ущерб третьим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год. Документ предусматривает снятие запрета на поставку американских вооружений в Кипр, введенного еще в 1987 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры Кипра и Египта заявили о бойкоте турецко-ливийского меморандума