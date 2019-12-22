Берлин, , 05:32 — REGNUM Многие страны Евросоюза благодарны Соединённым Штатам за санкции, введённые против трубопровода «Северный поток — 2», заявил 21 декабря посол США в Берлине Ричард Гренелл изданию Bild am Sonntag.

«Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что мы приняли эти меры», — сказал он.

По его словам, свои опасения в связи со строительством газопровода выразили в пятнадцати европейских столицах, а также Европейская комиссия и Европейский парламент. Поэтому США якобы реализовали якобы «проевропейское решение».

Напомним, американские санкции были введены против трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Они представляют собой ограничительные меры в виде блокировки транзакций, блокировки активов на территории США, ограничений для топ-менеджеров этих компаний и другие.

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