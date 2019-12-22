Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Предвыборные офисы в американских штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания открыл один из кандидатов от Демократической партии США экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг. Об этом 21 декабря сообщается на сайте избирательного штаба политика.

Территории, в которых открыты отделения, считаются одними из ключевых на президентских выборах, так как уровень поддержки кандидатов от демократов и республиканцев здесь обычно имеет одинаковое значение.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение выборов на пост президента США намечено на ноябрь 2020 года.

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