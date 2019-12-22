Триполи, , 05:14 — REGNUM Мирное регулирование конфликта в Ливии находится под угрозой из-за возможной внешней военной интервенции. Об этом 22 декабря говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, опубликованном в Twitter.

В письме сообщается, что США обеспокоены запросом Правительства национального согласия (ПНС) о военной помощи турецких властей и заявлением Ливийской национальной армии (ЛНА) о применении против ПНС иностранной авиации и наемников.

Ортегус призвала обе стороны воздержаться от нагнетания обстановки и осудила атаки на гражданских лиц. Представитель Госдепа добавила, что власти США готовы содействовать диалогу ливийских политических сил и помогать в этом ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) задержала в территориальных водах Ливии гражданское судно, шедшее под флагом Гренады, которым управляли граждане Турции.

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