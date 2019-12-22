Пхеньян, , 05:14 — REGNUM Важнейшие организационные и политические действия, а также военные шаги по укреплению обороноспособности Северной Кореи, будут предприняты руководством страны в рамках заседания военного комитета Трудовой партии республики. Об этом в ходе своего выступления на мероприятии заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, 22 декабря передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын рассказал, что принял такое решение после анализа «сложной внутренней и внешней ситуации, которая обострилась в решающее для корейской революции время».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря представитель министерства обороны США Марк Милли заявил, что американские вооруженные силы поддерживают «очень высокий уровень» боевой готовности из-за «возможной агрессии» со стороны Северной Кореи.

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