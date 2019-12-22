Бразилиа, , 06:14 — REGNUM Результаты медицинского обследования показали, что у президента Бразилии Жаира Болсонару нет рака кожи. Об этом заявил сам президент, 21 декабря сообщает агентство Efe.

Бразильский лидер рассказал, что биопсии были подвергнуты родинки, удаленные с его лица и уха.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Жаир Болсонару заявил о возможном заболевании раком кожи «из-за занятия рыбалкой и активного образа жизни».

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