Триполи, 22 декабря 2019, 03:50 — REGNUM Гражданское судно с турецким экипажем, шедшее под флагом Гренады, задержано в территориальных водах Ливии патрульным катером ВМС государства. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА).
Корабль отправлен в порт Рас аль-Хиляль для проведения проверки и досмотра груза.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря ливийское правительство национального согласия (ПНС), расположенное в Триполи, приняло предложение Турции о военной помощи в конфликте с Ливийской национальной армией (ЛНА), которую возглавляет маршал Халифа Хафтар.
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