Ямусукро, , 03:49 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика колониализма была ошибкой Франции после встречи с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой 21 декабря во время совместной пресс-конференции лидеров стран.

Макрон назвал ошибочным мнение, что «Франция размышляет о мире в категориях гегемонии» и назвал колониализм «большой ошибкой» своей страны. В связи с этим он предложил «открыть новую страницу общей истории».

Президент Франции 20 декабря прибыл в Кот-д'Ивуар с трёхдневным визитом. С Макроном приехал военный министр Флоранс Парли и начальник Главного штаба Франсуа Лекуантр.

Сегодня он планирует остановиться в городе Ниамей, столице Нигера, где встретится с президентом этой страны Махамаду Иссуфу. Макрон также собирается побывать на церемонии в память о более чем 70 военнослужащих, погибших при атаке боевиков.

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