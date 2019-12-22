Таллахасси, США, , 02:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о прорыве, достигнутом в торговых переговорах с КНР, первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро, сообщил глава Белого дома 21 декабря на выступлении перед студентами во Флориде.

Трамп связал этот прорыв с тем, что американцы «предприняли самые жёсткие меры против Китая». По его мнению, договор будет очень скоро подписан. Трамп сообщил, что КНР уже закупает «сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов».

Глава администрации США добавил, что 20 декабря имел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

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