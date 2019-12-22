Буэнос-Айрес, , 02:38 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что партия «Движение к социализму» проведёт встречу 29 декабря в столице Аргентины, на которой будет обсуждаться процесс выбора кандидата от партии на предстоящих выборах, сообщил политик 21 декабря в Twitter.

Моралес заявил, что встреча в Буэнос-Айресе будет проведена с целью «обсуждения и организации съезда, на котором мы выберем кандидатов для следующих выборов». Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Боливии стал руководителем штаба кандидата от «Движения к социализму» на предстоящих президентских выборах.

Моралес станет главой штаба кандидата от «Движения к социализму» на выборах

20 октября в Боливии состоялись выборы президента. По данным Высшего избирательного суда, выиграл Моралес, на тот момент действующий лидер страны. Кандидат от оппозиции Карлос Меса заявил, что не признает победу соперника в первом туре. Спустя три недели протестов Моралес покинул пост и страну, заявив о произошедшем государственном перевороте. 12 декабря бывший президент, нашедший на тот момент убежище в Мексике, прибыл в Аргентину, получив статус беженца в этой стране.

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