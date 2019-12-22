Москва, , 01:39 — REGNUM Фраза лидера КПРФ Геннадия Зюганова, касающаяся возможного проведения в России президентских выборов, являлась обращением к патриотическим силам, которые должны быть готовы к любому развитию событий в стране. Об этом 22 декабря заявил в интервью ТАСС пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

По словам Ющенко, данное заявление не является обязательным положением или точным прогнозом поскольку никто не может предсказать политический кризис, с которым государство может столкнуться в любой момент.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Зюганов уже не раз критиковал работу правительства, которое «провалило послание президента». Кроме того, глава КПРФ выступал против принятия «бюджета стагнации». Ющенко добавил, что экономические проблемы могут легко превратиться в политические. При этом политический кризис, по словам пресс-секретаря Зюганова, может вспыхнуть мгновенно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на конференции лево-патриотических сил «Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа», заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

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