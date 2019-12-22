Ямусукро, , 01:09 — REGNUM Работа над совершенствованием проекта пенсионной реформы во Франции продолжится, несмотря на праздники. Об этом 21 декабря заявил журналистам французский президент Франции Эмманюэль Макрон.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«На период праздников у правительства не будет передышки, учитывая взятые нами обязательства и важность сложившейся ситуации», — сказал он на пресс-конференции с президентом Кот-д'Ивуара Алассаном Уаттарой.

Он добавил, что принимает личное участие в работе над проектом, занимая при этом сторону «всех жителей» Франции и улучшая ситуацию вместе с предприятиями, которые пострадали от многодневных забастовок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о проведении пенсионной реформы. После этого по всей стране началась массовая забастовка, в которой принимают участие работники транспорта, полицейские, учителя и служащие других отраслей.

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