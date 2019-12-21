Киев, , 23:11 — REGNUM То, что на ближайшие 5 лет сохраняется транзит российского газа — для Украины выгодно, заявил 21 декабря украинский экономист Андрей Блинов.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт приводит приблизительные цифры дохода Украины от транзита: $2 млрд в 2020 году и по $1,3 млрд в последующие 4 года.

«Платёжному балансу, находящемся под большим давлением бремени долга и растущего импорта, не помешают… Да, эти новости усилят ревальвацию. Заставят переосмыслить, как развивать экспортно ориентированные отрасли, не имея вечного двигателя хронической девальвации. Много чего заставят перевзвесить в структуре экономике», — отмечает Блинов.

«Хорошо, что договорились. Можем ведь», — подчеркивает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа на период 2020—2024 годов, с возможностью продления еще на 10 лет.

«Мы… сделали почти невозможное. Мы за три месяца сделали анбандлинг, мы договорились об объемах транзита, мы обеспечили стабильность на украинском и европейском рынках. Это значит, что Украина надежный партнер», — заявил министр энергетики Алексей Оржель.