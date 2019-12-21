Москва, , 22:20 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказало Следственному комитету России в проведении экспертизы базы данных, предоставленной бывшим руководителем российской аналитической и химико-токсикологической лаборатории Григорием Родченковым. Об этом 21 декабря сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В СК РФ отметили, что, несмотря на заверения о готовности сотрудничества, в WADA отказывают России в предоставлении базы данных и проведении соответствующих ее экспертиз.

«Также отказывают в проведении его (Родченкова) допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — рассказала Петренко.

В свою очередь, ведомство готово сотрудничать с иностранными органами и международными организациями по всем интересующим их вопросам, в том числе и по обмену результатами химико-токсилогических исследований, находящихся в архиве российского Антидопингового агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев (фракция «Справедливая Россия») высказал мнение о том, что расследование дела экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова показывает, что санкционные ограничения, наложенные на российских спортсменов WADA, носят политизированный характер.

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