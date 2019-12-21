Киев, , 22:07 — REGNUM Ключевая уступка со стороны Украины в рамках договоренностей по газу с Россией — это отказ от дальнейших судебных исков против Газпрома, заявил 21 декабря украинский эксперт Владимир Горбач, комментируя озвученные сторонами детали соглашения.

«На самом деле это действия, направленные на спасение российской газовой монополии. И гарантирования покоя и благополучия европейских партнеров Газпрома», — заявил Горбач.

Также он обращает внимание, что договоренности достигнуты якобы без всяких гарантий для Украины, «ведь РФ никогда не выполняла обязательств перед Украиной».

Горбач считает, что Россия в любом случае достроит «Северный поток-2», пусть даже с серьезной задержкой. Это будет сделано, отметил он, при согласии и практической поддержке европейских участников консорциума.

В завершение эксперт отмечает, что через 5 лет, когда закончится новый транзитный контракт между Россией и Украиной, конфигурация энергетического рынка серьезно изменится. а

«Возможно, уже через 2−3 года… на европейский рынок газа выйдут другие продавцы, не только из США и Катара, но и даже из Австралии», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что украинские чиновники сегодня в своих комментариях подчеркивают согласие Газпрома выплатить почти 3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража, причем «живыми деньгами» и до конца текущего года. Это решение является частью общего компромисса по газовым вопросам. В частности, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что это «полная победа».