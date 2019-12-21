Таллин, , 21:52 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией, несмотря на трудности в двусторонних отношениях. Об этом 21 декабря он сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление Джонсон сделал во время визита в Эстонию, где он провел встречи с премьер-министром страны Юри Ратасом и британскими военнослужащими международного батальона НАТО.

«Как и многие другие в Западной Европе, я рассчитываю на улучшение отношений с Россией, но, к сожалению, эти усилия разочаровывают», — отметил политик.

Однако, он является оптимистом и предпринимает попытки наладить отношения с Россией, в том числе в сфере торговли, вопреки трудностям. Препятствием на пути к установлению двусторонних отношений, по его мнению, являются события 2018 года, когда в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль во время пресс-конференции 28 августа заявила о том, что только что назначенный на должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон «запретил» общение экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с российскими родственниками.

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