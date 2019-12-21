Киев, , 21:42 — REGNUM Украинская делегация на переговорах с Россией по газу «сработала себе на карман» и простила «врагу» 12,7 млрд долл долга, заявил 21 декабря украинский политический эксперт и журналист Максим Кухар, комментируя энергетические договоренности сторон.

По словам эксперта, столь «грандиозный хапок состоялся при совершенно безоблачном небе», поскольку всем было видно, что «Северный поток — 2» США сбивают до Нового года и именно России, считает Кухар, любой ценой надо было договариваться с Украиной о транзите газа.

«То есть — Украина на этой неделе вполне могла требовать с РФ вернуть пленных и Донбасс в обмен продление жизненно важного для России транзита газа в ЕС. Но вместо этого мы продлили Газпрому транзит. И еще вынули из своего кармана 12,7 млрд долл — чтобы залатать дыры в Нафтогазе, которые ему когда-то наделал Газпром. И мы (население Украины) своими платежками будем это все тянуть», — комментирует эксперт.

В завершение он прогнозирует, что это еще не все потери Украины, и если нынешние власти «проглотят» этот «обман», то вскоре будет и следующий.

ИА REGNUM напоминает, что согласно достигнутым договоренностям, Газпром соглашается выплатить деньгами до Нового года сумму порядка 3 млрд долларовпо решению Стокгольмского арбитража.

«Решение о 3 миллиарда четко определено, а решения о других исках будут в рамках пакета отозваны», — заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Также стороны договорились о контракте на транзит газа по территории Украинына 5 летс возможностью пролонгации еще на 10 лет.