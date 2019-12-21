21 декабря 2019 | Время чтения 42 мин

Эрдогану изменяет выдержка и логика... Что же в реальности означают обвинения турецкого президента Эрдогана в адрес России в «невыполнении обещаний» по курдам – на фоне вышеописанной оперативной обстановки, как «в поле» на севере Сирии, так и в сирийских водах Средиземного моря, да ещё при активно идущей войсковой операции сирийцев и их союзников в зоне «Идлиб»?

Сергей Шакарянц, , 21:11 — REGNUM Что-то из всего того, что происходило в Северной Сирии на протяжении истекших дней декабря 2019 года, видимо, настолько «не понравилось» властям Турции, то они во второй раз прибегли к явно откровенному антироссийскому демаршу. Безусловно, увязав свои нападки с сирийскими курдами. Понятно, что в Анкаре побоялись, как то было в самый первый раз, турецких обвинений в адрес России, «персонифицировать» мнимую «вину» Москвы. И в этот раз турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган взял да и объединил свои обвинения в интервью турецкому телеканалу «A — Haber Turk», предлагаем быть внимательными:

Турция

«США и Россия так и не смогли вывести террористические организации из региона. Турция полна решимости в вопросе борьбы с терроризмом. Террористы всё ещё присутствуют в Манбидже».

Это — про город, в котором ой как давно хозяева положения (причём никто на Западе и даже в США не ставит сие под сомнение) — российская военная полиция и подразделения регулярной Сирийской армии! Уже по этим основаниям вполне можно высказать гипотезу, что Эрдогану изменяет выдержка и логика.

Но пройдём далее. Турецкому президенту везде мерещатся курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), хотя, в общем-то, реально тот же Манбидж и т.д. — были под контролем, пусть и курдских, но формирований из состава проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF). Какое дело России или даже США до того, что Эрдоган не слишком различает их между собой — отряды YPG и формирования SDF? Мир-то знает, что от США Эрдоган требовал отвода от сирийско-турецкой границы как раз формирований SDF, состоящих из курдов, а от России — вообще любых курдов? Турецкая «точка зрения» известна — если этот курд не «хочет» внезапно стать турком или протурецки верноподаннически настроенным, то такой курд — «террорист». Вот и вся «логика» Анкары. И в упомянутом интервью Эрдоган пытается «удивить» регион и мир:

«YPG продают нефть сирийскому режиму. Они работают вместе в регионе Дейр-эз-Зор. А ведь местные племена просят у Турции помощь, чтобы избавиться от них»…

Мы поставили многоточие после цитаты из слов турецкого президента не случайно. Эти эпизоды его выступления в эфире турецкого телеканала (впрочем, и весь тот пасквиль, который Эрдоган озвучивал 16 декабря перед турецкими гражданами) — свидетельство любо желания открыто объявить войну Сирии и… России, либо… отсутствия связи с логикой, только страстное желание нарушить обязательства Турции, взятые перед Москвой на переговорах Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, а также отказ от тех обязательств, под которыми Турция подписывалась во время последнего саммита в Нур-Султане в рамках «астанинского формата».

В этом же интервью турецкий президент, естественно, вновь обвинил всех — подчёркиваем, всех — сирийских курдов в том, что они тесно связаны с Курдской рабочей партией (PKK), действующей на юго-востоке Турции организацией, которую в Анкаре считают террористической. Это уже привычно и, надо сказать, надоедливо набивает оскомину — до такой степени Эрдоган залгался.

Ему ещё с Сочи было прекрасно известно, что Россия «не пустит» его за Евфрат и не даст турецким войскам выйти по территории Сирии к границам Ирака. Он прекрасно знал, что российские военные вышли к Айн-эль-Арабу (Кобани) и там тоже не будет турок. Более того, он осведомлён, что Сирия и Россия постепенно берут под контроль самую нефтеносную провинцию — Ракку, что именно Сирия и Россия хозяева положения в провинциях Хассеке и Эль-Камышлы, там только «островное» американское военное присутствие, и что в Дэйр-эз-Зоре сирийская армия давно, она просто никогда не покидала провинцию и город Дэйр-эз-Зор, благодаря чему бандам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) так и не удалось в 2014—2016 гг. что-то серьёзное натворить в Дэйр-эз-Зоре, а Дамаск регулярно направлял дотации (даже на восстановление и развитие сельского хозяйства…) и просто гуманитарную помощь всему населению данной провинции.

Ну и кто же это и что же это за «местные племена», которые вдруг «просят помощи у Турции, чтобы избавиться»… нет, не от курдов. А — от регулярной Сирийской армии, от российских войск, от местных ополченцев, и так далее?

Согласимся, что утверждения Эрдогана попахивают началом вялотекущей, но имеющей тенденцию к резкому взрывному ускорению, политической шизофренией. Жаль, что журналисты телеканала «A — Haber Turk» не задали турецкому президенту уточняющего вопроса — кто по национальности-то те самые «местные племена», которые вдруг «просят у Турции помощи» в избавлении от кого бы то ни было вообще? Курды, армяне, ассирийцы, друзы, арабы-шииты, бедуинские племена пустыни (Сирийской) — кто?! Туркоманы или переселенцы из самой Турции, так сказать, будущие «граждане Турецкой республики Северной Сирии»?! 11 декабря мы уже указывали нашим читателям, что Эрдоган буквально до безумия готов заниматься программой тюркизации этого региона, и что сирийский Центр мониторинга прав человека считает, что из-за «мер» Анкары «изменится его [севера Сирии — прим.] этнический состав». И вот 17 декабря командующий военными формированиями проамериканской структуры SDF, курд Мазлум Абди, которого Эрдоган требует от американских политиков и военных выдать Турции, в интервью «As-sharq al-Awsat» второй раз за последние неделю-две открыто обвинил Турцию в проведении кампании этнической чистки, направленной против курдов в северной Сирии:

«Турция проводит демографические изменения на севере и северо-востоке Сирии с главной целью — этнической чистки, и мы будем рассматривать любого сочувствующего турецким планам как партнёра в текущих демографических изменениях и этнических чистках».

Есть смысл уже не то, чтобы предполагать, а утверждать — курды, в том числе и завязанные на сотрудничестве с США, сегодня готовы хвататься за любую соломинку. Эта самая образная «соломинка» в предложениях и России, и Ирана — о возобновлении тесных связей с Дамаском, с законными правительством и президентом Сирии. А 13 декабря, как сообщал курдский источник Rudaw, высокопоставленный представитель Курдского национального совета Сирии Мохаммед Исмаил заявил о готовности к переговорам с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, подчеркнув, что переговоры могут состояться, если их гарантом выступит Россия . «Всё можно решить путем переговоров и диалога», — подчеркнул Исмаил, демонстрируя готовность сесть за стол переговоров. Вот и первая из причин, подтолкнувшая Эрдогана на повторный демарш против России, в плане как раз севера и северо-востока Сирии, о ситуации на которых в очередной раз предупреждал Мазлум Абди, явно давая понять и Турции, и США, что их политика и толкает курдов на принятие российско-ирано-сирийских условий переговоров.

Но курды — лишь часть «головной боли» турецкого руководства.

Вторая часть — это само руководство Сирии. Ведь 16 декабря именно сам сирийский президент аль-Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix не просто в очередной раз обвинил в США в воровстве сирийской нефти — он походя обвинил и Турцию в участии в этом грабеже на оккупированных сирийских территориях. «Сейчас Америка крадёт нефть и продаёт её Турции », — сказал аль-Асад, отвечая на вопрос, что происходит с добываемой на месторождениях к востоку от реки Евфрат нефтью. Хорошо, что сирийский президент на этом и остановился — не продолжил преступную цепочку в перечислении причастных к грабежам.

А то ведь — кому не известно, что чаще всего нефть и не только из оккупированных регионов Сирии, но и их Иракского Курдистана, и из бывшего советского Азербайджана, через Турцию далее следовала и следует… в Израиль. Но, думается, в Китае прекрасно осведомлены, что и к чему с нефтью в данном регионе планеты, и кто в итоге «стрижёт купоны» со всяких незаконных или мало обеспеченных законностью «транзитов» нефти в Турцию с разных территорий. По словам президента Сирии, ранее продажей сирийской нефти занималась сначала исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем и группировка «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аль-Асад также напомнил, что в конце ноября в районе города Румейлан в сирийской провинции Хассеке была размещена американская боевая техника. Этот район считается одним из основных центров нефтедобычи в Сирии.

Вернёмся к непродуманным «обвинениям» Эрдогана в эфире турецкого телеканала «A — Haber Turk». Получается, что когда США грабят сирийскую нефть и продают (эскортируя силами американских военных) её Турции, то это просто супер хорошо, это «законно». А вот сирийские курды, пусть даже и из отрядов YPG, когда продают (вообще-то — передают) правительству Сирии сирийскую же нефть, то — Турция возмущена, и в возмущении обвиняет Россию в том, что русские, видите ли, не отовсюду отогнали вооружённые отряды курдов! Нонсенс — явный. Сирийские же граждане добывают сирийскую же нефть — и передают её правительству Сирии, и это осуждается Анкарой. Кто-нибудь в мире может объяснить, в каком психическом состоянии находится президент Турции Эрдоган, если сугубо внутрисирийский вопрос о бесспорной принадлежности сирийской нефти Сирии (а значит — и сирийским курдам, как гражданам Сирии…) пытается «взвалить на плечи» России?

И это ещё не всё. Эрдоган загрязнял эфир телеканала «A — Haber Turk» 16 декабря — и это явно произошло вот почему и после чего.

В этот день парламент Сирии одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями на мероприятия по геологической разведке и следующей за ними добыче нефти в районах трёх блоков нефтяных месторождений, согласно сообщению пресс-службы сирийского парламента. Речь идёт о компаниях «Меркурий» и «Вилада». Первой компании дано разрешение на работы на нефтеблоках №7 и №9, вторая получила право на деятельность в районе блока №23. Блок №23 расположен к северу от Дамаска. Блок №7 располагается восточнее реки Евфрат. Причём, напоминаем, сотрудничество сирийского правительства с компанией «Меркурий» официально было оформлено в Сочи ещё в 2017 году протоколом межправительственной комиссии.

Мы уверены, что читатели уже поняли, что там за «мозоль» вдруг болевыми импульсами ударила в мозг президента Турции. К тому же именно с 16 декабря ВКС России и ВВС Сирии возобновили воздушную операцию над провинцией Идлиб после небольшого перерыва из-за плохих погодных условий. Российская авиация нанесла более 15 из 50 авиаударов, сообщал арабский новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники среди сирийских военных. Подавляющее число ударов российских ВКС пришлось на южные районы провинции Идлиб. В первую очередь, на позиции террористов в городах, расположенных к юго-востоку от города Маарат ан-Нуман. Именно в этом районе в ближайшие недели ожидалось наступление Сирийской арабской армии. Кроме этого, воздушная операция российской авиации проводилась и над некоторыми районами северной части равнины Аль-Гааб, которая простирается через северо-западную часть провинции Хама и юго-западную часть провинции Идлиб. С возобновлением авиаударов сирийские военные подтягивают дополнительные силы в район на юго-востоке Идлиба, чтобы взять штурмом ряд опорных пунктов террористов на пути к городу Маарат ан-Нуман. А ведь пресловутая «зона деэскалации» в Идлибе — это земли, которые турки уже несколько лет как «присвоили», и под их прикрытием террористы раз за разом пытаются возобновить атаки и на провинцию Хама, и на провинции Алеппо и Латакия.

Вот что, например, сообщал 17 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков: на севере Сирии из Идлиба позиции правительственных войск подверглись атакам с применением танков и массированной артиллерийской поддержки. Откуда у террористов танки, если всегда им давали уходить на север (допустим, из провинций Дамаск или Деръаа) только со стрелковым оружием, без боеприпасов и тяжёлой военной техники? Ответ априори известен — Турция их вооружала . Соответственно, Турция и не собиралась их разоружать, хотя с 2017 г. давала такие обязательства и России, и Ирану. То есть мы наглядно видим, что, пусть и руками террористов, но это Турция продолжает войну — и не только против Сирии, но и против России и её военных, против Ирана и всех, кого считают проиранскими прокси и, тем более, против иранских военных советников в Сирии. Вчитаемся в доклад генерал-майора Боренкова.

Кроме того, как сообщал новостной ресурс Al-Masdar News Турция и террористы предприняли внезапную атаку позиций сирийской армии в ночь с 16 на 17 декабря в районе города Синджар на юго-востоке провинции Идлиб. Сирийским военным удалось и здесь уничтожить три танка террористов. Исламистские террористы понесли тяжёлые потери в живой силе. Атаку на Синджар предприняли также боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и именно эта организация под опекой турок контролирует большую часть провинции Идлиб. Но серьёзный урон в боевой технике и живой силе вынудил террористов отказаться от продолжения атаки на Синджар. По данным иранского информационного агентства Fars News, боевики потеряли до 40 человек убитыми. Сирийские проправительственные информационные ресурсы также подтверждали эту информацию. Чтобы не сложилось впечатление, будто бы, получив «по носам», вооружённые прокси-армии Турции в Сирии «успокоились», ещё раз обратимся к информационным сообщениям с сирийских фронтов.

18 декабря тот же генерал-майор Юрий Боренков заявил на брифинге, что в 17:20 по местному времени позиции сирийских войск подверглись массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий, после чего отряд из 200 боевиков при поддержке 10 автомобилей повышенной проходимости с установленным на них крупнокалиберными пулемётами перешёл в наступление. Атаке подверглись позиции сирийских войск в районе населённых пунктов Умм-Халахиль и Зарзур провинции Идлиб. Атака была отбита. Протурецкие террористы потеряли как минимум три человека. 12 сирийских военнослужащих получили ранения. Одновременно, за этот же промежуток времени в зоне «Идлиб» террористы группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хуррас Ад-Дин» и «Сирийская национальная армия» трижды атаковали позиции сирийских правительственных войск при поддержке танков и другой бронетехники. Группы численностью от 40 до 60 боевиков при поддержке танков и бронетранспортёров атаковали днём позиции сирийских военных в районе населённого пункта Тамана и возле поселения Зайтуна. При отражении нападения уничтожено 3 пикапа боевиков, свыше 10 сирийских военнослужащих получили ранения. 19 декабря генерал-майор также сообщил, что за сутки было зафиксировано 54 обстрела, устроенных боевиками из Идлибской зоны. Более того, они атаковали и ударными беспилотниками возле города Хан-Шейхун.

Разве на фоне этого наступление протурецких прокси со стороны зоны «Идлиб» не было наглядной демонстрацией истинных намерений Турции? «Ах, Россия — ты турок не пускаешь к Евфрату и далее? Тогда мы пойдём на запад!..» Атаковать из Идлиба в сторону Хамы, Алеппо, Латакии и т.д. — обобщая, скажем, что это именно попытки прорыва в Западную Сирию, в том числе к побережью Средиземного моря. А почему — тоже понятно. Если мы ещё вспомним, что именно в декабре Республика Кипр подала в Международный суд на Анкару по спору из-за средиземноморского шельфа (там предмет «вожделений» и спора — шельфовый природный газ…), и что (с 1 октября) ответственным оператором порта Латакия стал Иран, а Россия улучшает и модернизирует свою базу в Тартусе, причём в экстренном темпе, то… Эти военные действия Турции и протурецких бандитских элементов — это война не только за северо-западные или северо-восточные регионы Сирии с сирийским правительством, пора открыто заявить: неразоружение террористов в зоне «Идлиб», всяческое содействие бандам в вылазках из этой зоны в указанных выше направлениях — это замаскированная война Турции с российскими, да и иранскими военными в Сирии .

Мы, впрочем, не считаем, что в соответствующих центрах анализа информации и планирования Вооружённых Сил России и Ирана не понимают этой простейшей истины. Другой вопрос — почему вынуждены терпеть и не бросаются в глаза своими жёсткими и однозначными ответами Анкаре на полях сражений. Как говорится — а какова «цена вопроса», что там Эрдоган наобещал российскому и иранскому президентам, Владимиру Путину и Хасану Роухани, будь то в Сочи или Нур-Султане? Вопрос именно в этом, т. е. — чего ждут Москва с Тегераном, почему не торопятся остановить вакханалии протурецких банд.

При такой фактуре разве неясно, что если у руководства Сирии и был план отложить операцию по зачистке провинции Идлиб от террористов на весну, то непрекращающиеся попытки наступлений протурецких банд в сторону Средиземного моря вынудили союзников (т.е. Россию, Иран и Сирию, разумеется, без турок) что-то начать пересматривать? И уже 19 декабря сирийская радиостанция Sham FM без каких-либо ссылок на источники информации заявила, что Сирийская армия готовится к началу военной операции на юго-востоке провинции Идлиб. Утверждалось, что боевые действия при этом охватят также территорию провинций Латакия, Алеппо и Хама, а вся операция будет направлена против группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приводились слова Башара аль-Асада, о том, что освобождение провинции Идлиб не потребует много времени, однако власти хотят дать возможность мирным жителям покинуть этот район. И за несколько часов до полуночи, как сообщил новостной ресурс Al-Masdar News, сирийцы и их союзники «в поле» начали вторую фазу своего наступления на юго-востоке провинции Идлиб (первая же имела место ещё в августе…), костяк наступающих сил составляли части и подразделения из 7-й дивизии и 25-й дивизии специального назначения. В авангарде наступающих сил действуют подразделения 25-й дивизии спецназа сирийской армии. Военная операция Сирийской арабской армии и ополченцев в регионе Большого Идлиба носит название «Рассвет над Идлибом». Согласно военному источнику издания, находящемуся вблизи линии фронта, основной целью этой операции является захват оставшихся населённых пунктов к югу от города Маарат-ан-Нуман. Таким образом, сирийская армия будет контролировать значительную часть стратегической автомагистрали Хама — Идлиб и важную часть района Джебель-Аз-Завия. По информации из других источников, подразделения 25-й дивизии спецназа к полуночи 19 декабря полностью овладели населённым пунктом Умм аль-Джаляль. В течение ночи были взяты ещё три поселения: Аль-Храйба, Эр-Рбая, Шаарра.

Будет ли удачной войсковая операции Сирии, — не погрешим против истины, во многом зависит от планов военного командования России и Ирана. Но также и — от того, о чём говорили и говорят между собой президенты Путин и Эрдоган. Обратим внимание на сообщение пресс-службы Министерства обороны РФ от 18 декабря, т. е. прямо перед началом сирийской войсковой операции в Идлибе. Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов США Марк Милли провели встречу в Берне, Швейцария. Так сказать, на «нейтральной полосе». В российском военном ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в конструктивном ключе. В. Герасимов и М. Милли обсудили ситуацию в Сирии и меры по предотвращению инцидентов между военными России и США: «Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон». То есть в Берне речь точно не шла об усилении военной активности НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей, что российским же Генштабом квалифицировано как подготовка к крупномасштабной войне. Нет — два генерала конкретно обсудили Сирию. Что и как — ну, когда-нибудь да узнаем, наверное. Но вот уже 19 декабря (! — в день начала войсковой операции в Идлибе) турецкое государственное агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США вернули свои войска на 6 баз, ранее оставленные ими. в основном в богатых нефтью районах северной Сирии. Всего США занимают там 11 баз и форпостов, напоминало Anadolu Ajansı, 5 из которых расположены в сирийской провинции Хассеке, четыре базы и блокпоста — в провинции Дейр-эз-Зор, и две базы и блокпоста — в провинции Ракка. По сообщениям курдских источников, они также строят два дополнительных блокпоста в провинции Дейр-эз-Зор. Понятно, что и тут турки «приплетают» курдов и даже — вооружённые отряды партии PKK. А как Анкаре — без этого «удовольствия»? Никак… Турецкое агентство также сообщало, что в районах действия курдских (сирийских) отрядов YGP и партии PKK размещаются, помимо американцев, около 200 военнослужащих Франции. Они находятся на четырёх блокпостах в провинциях Ракка, Хассеке и Дейр-эз-Зор.

В то же время, неправильно будет не упомянуть, что с 17 по 20 декабря на Средиземном море прошли первые совместные российско-сирийские военно-морские учения. И именно в пункте базирования «Тартус», как заявлял руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев. Конечно, есть соблазн увязать одной логикой эти учения и российско-индийские военно-морские учения «Индра-2019» в акватории Индийского океана кораблей Балтийского флота ВМФ России и кораблей ВМС Индии. Но нам представляется, что всё-таки учения на Средиземном море обладали иной логикой, чем учения в Индийском океане, и российско-индийские учения логичней увязывать с ожидающимися трёхсторонними учениями ВМС Ирана, России и Китая, намеченные в северной части Индийского океана на 27 декабря. То же, что проходило в Тартусе и в близлежащих водах Средиземного моря, больше связано с ситуациями в Идлибе, во всей Северной Сирии и т.д. То есть — именно с Турцией и её фактором в сирийских «делах». Тем более что российские и сирийские моряки отрабатывали и тактику борьбы с ударной беспилотной авиацией противников. В них также были задействованы самолёты российской авиагруппы, расположенной на базе ВКС «Хмеймим». Участники учений отработали артиллерийские стрельбы и провели совместное маневрирование. И как заявил контр-адмирал Александр Юлдашев, военные моряки успешно отработали практические навыки оперативного состава совместного штаба, а также немедленное реагирование на изменение обстановки и уточнение планов, организацию взаимодействия и совместное управление тактическими группами. «Условия выполнения задачи военнослужащих РФ и Сирии были сложными и напряжёнными, но при совместных и умелых слаженных действиях мы справились с задачей», — отметил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максим Заболоцкий.

Что же в реальности означают обвинения турецкого президента Эрдогана в адрес России в «невыполнении обещаний» по курдам — на фоне вышеописанной оперативной обстановки, как «в поле» на севере Сирии, так и в сирийских водах Средиземного моря, да ещё при активно идущей войсковой операции сирийцев и их союзников в зоне «Идлиб»? Чем вдруг не удовлетворён Эрдоган (в плане «ожиданий» именно от России), что уже забыл, как ему и МИД Турции пришлось извиняться перед Москвой за самые первые обвинения турок в адрес России по этим самым сирийским курдам? 16 декабря, т. е. в день, когда турецкий президент изливал свою желчь на Кремль в эфире телеканала «A — Haber Turk», — выше уже упоминавшийся генерал-майор Боренков на брифинге сообщал, что российские вертолётчики и подразделения военной полиции продолжают осуществлять патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии и тем самым усилиями России продолжается реализация пунктов российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного в Сочи 22 октября 2019 г. президентами Путиным и Эрдоганом:

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Абу-Суса, Камишлия — Мабрук в провинции Хассеке, Кобани — Марвах, Аджами — Бозгекли, Аджами — Керсан, Дэйр-эль-Джамаль — Каштаар в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Али — Квайрес».

Патрулирование на северо-востоке Сирии проводится для обеспечения отвода курдских вооружённых формирований от границы с Турцией, напоминал тогда Боренков.

17 декабря он же сообщил на брифинге, что в сирийской провинции Алеппо состоялось совместное российско-турецкое патрулирование и под прикрытием российских вертолётов российско-турецкий патруль прошёл по маршруту Джарих-эль-Фаукани — Зор-Мгар в провинции Алеппо. При этом мониторинг обстановки в зоне патрулирования обеспечивал российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Кроме того, отметил Боренков, продолжалось самостоятельное патрулирование российской военной полицией приграничных зон на северо-востоке Сирии: «Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Абу-Суса, Камишлия — Кафра, Камишлия — Телль-Тамар — электростанция Мабрук, в провинции Хассеке, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж [т.е. тот самый Манбидж , на присутствие в котором «курдских террористов» Эрдоган и «жаловался» в его интервью — прим.] в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камишлия — Телль-эш-Шур-Гарби — элеватор Алия — Телль-эш-Шур — Камишлия». 18 декабря на брифинге он же сообщил, что подразделения российской военной полиции в Сирии продолжили патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы на территории провинций Хассеке и Алеппо. В частности, в провинции Хассеке проведено патрулирование по трём маршрутам, в провинции Алеппо — по одному маршруту. Кроме того, вертолётами российской армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Эль-Хура — Афан — Метрас — Квайрес. 19 декабря на брифинге генерал-майор Боренков вновь известил, что Россия и Турция провели совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы на территории сирийской провинции Хассеке по маршруту Дейруна-Ага — Атба — Хараб-Раш. При этом колонну патруля с воздуха прикрывали вертолёты российской армейской авиации. Кроме того, российская военная полиция самостоятельно патрулировала маршрут Айн-Иса — Бадрами, Эль-Камышлы — Мабрук, Айн-Иса — Мабрук в провинции Хассеке, и маршрут Аджами — мост через реку Евфрат, Кобани — Махмуди, Аджами — Мешерфа, Аджами — Мембидж [Манбидж] в провинции Алеппо. Воздушное патрулирование вертолёты российской армейской авиации осуществляли по маршрутам Эль-Камышлы — Кабур-эль-Бид — Дейруна-Ага — Атба — Хараб-Раш — Али-Коз — Муси-Гора — Кейшка — Ладка — Бетерзан — Дейруна-Ага — Кабур-эль-Бид — Эль-Камышлы и Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-эль-Али — Квайрес.

Исследуя вышеприведённую информацию российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, мы не нашли, к чему же придрался Эрдоган. В конце концов, трудно представить, что он не помнит — совместные патрулирования России и Турции участков турецко-сирийской границы и ряда участков к югу от турецко-сирийской границы начались только после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу публично заявил, что отвод курдских вооружённых формирований завершён, и можно начинать совместные российско-турецкие патрулирования. Причём министр Шойгу (29 ноября) заявлял о досрочном завершении курдами отвода их отрядов на северо-востоке Сирии. Мы хотим обязательно всё это напомнить.

«Отвод вооружённых подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция », — сказал в тот день российский министр на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном. Чем возмущён Эрдоган — быть может, он надеялся , что Путин отдаст также приказ о выдворении и сирийских пограничников с участков сирийско-турецкой границы, куда вошли российские военные?.. Как ни ломай голову, — всё равно непонятно, что творилось 16 декабря в голове Эрдогана.

Но мы также заметили, и хотим обратить внимание читателей на то обстоятельство, что за период 11−17 декабря турецкий президент дважды (!) имел телефонные беседы со своим российским коллегой. Сам по себе факт таких экспресс-переговоров уже многозначителен — то есть у Эрдогана просто не хватало терпения и выдержки, или же развитие событий шло в таком русле, что он «стихийно» и усилиями лишь телефонных обсуждений хотел что-то остановить, а то и — сломать логику развития текущих событий. О переговорах от 11 декабря РИА Новости сообщало со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который сказал лишь, что президенты обсудили обстановку, складывающуюся в Сирии и Ливии , добавив, что подробности этих переговоров будут оглашены позже. Стоит отметить, что ранее представители Турции заявляли, что главной темой беседы российского и турецкого лидеров была ситуация в Сирии. А администрация турецкого лидера сообщила, что президенты обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы.

Но ИА REGNUM извещало своих читателей, что ещё ранее Эрдоган заявлял о своём желании убедить (!) Москву отказаться от поддержки в Ливии сил фельдмаршала Халифы Белькасима Хафтара, который сейчас пытается очистить свою страну от «революционного правительства» (!) так называемого «национального согласия Ливии», объявившего фельдмаршала «военным преступником»…

И вот что известно о телефонных переговорах между Путиным и Эрдоганом от 17 декабря, согласно сообщениям пресс-службы Кремля. Президенты России и Турции в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Сирии . В частности, как отмечается, лидеры двух стран обсудили вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния. Путин и Эрдоган выразили поддержку посредническим усилиям ООН и Германии, направленным на прекращение вооружённого конфликта и возобновление мирного диалога. Стороны отметили готовность Москвы и Анкары оказать содействие в налаживании межливийских контактов. Кроме этого, президенты обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договорённостей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке страны . В ходе беседы был подчёркнута важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками. Сообщается, что по итогам разговора Путин и Эрдоган условились об активизации российско-турецких контактов в различных форматах. Следует добавить — оба раза в декабре инициатором срочных бесед по телефону был именно турецкий президент.

Мы обнаружили информацию телеканала Al-Arabiya от 17 декабря, в которой извещалось, что Турция, оказывается, готовится нарастить военно-политическое присутствие в Ливии и уже направила в эту страну военных советников и спецназ для защиты заседающего в Триполи правительства так называемого «национального согласия» (ПНС). По данным источников арабского телеканала, контролирующие ливийскую столицу силы также запросили военную технику у Анкары, и «последняя её отправила». А Эрдоган и по сей день утверждает, что Турция не считает командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Хафтара законным лидером страны. Парочка-другая слов как напоминание: Ливия фактически перестала существовать как единое государство в 2011 г. после свержения и убийства многолетнего лидера страны полковника Муаммара Каддафи. После этого в стране установилось двоевластие или даже трое‑ и так далее властие. На востоке заседает всенародно избранный парламент, который сотрудничает с фельдмаршалом Хафтаром. Запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует созданное при поддержке ООН и ЕС так называемое ПНС во главе с неким Фаизом Сараджем. Это самое ПНС по сути «легло» под Турцию давно — ещё до демаршей фельдмаршала Хафтара. А последний, в свою очередь, будучи личностью с непонятной логикой (то он — вместе с Каддафи, то — выступает против, и т.д.) и с явным синдромом вины, уже несколько лет встал на антитурецкие позиции и даже порой атакует турецкие военные базы (!) в Ливии. И вообще, в самой Турции СМИ давно уже пишут о том или ином этапе начала военной операции Анкары в Ливии. Правда, без упоминания о том, что фактическая неоколонизация турками части Ливии идёт уже не первый год. Так сказать, тактика «нео-османизма» в действии — было же время, когда всё, что сегодня называется Ливией, являлось колониальным владением Османской империи…

А в Ливии-то чем не доволен Эрдоган, коли решается обсуждать этот вопрос именно с Путиным? Помнится — да, приезжал пару раз фельдмаршал Хафтар в Москву. Просил помощи, главным образом, оружием, боеприпасами и военной техникой. Может быть, просил о чём-то большем, чем вооружения и боеприпасы — не знаем. Переговоры Хафтра в российской столице были не менее конфиденциальными, чем телефонные разговоры Эрдогана с Путиным 11 и 17 декабря 2019 г. Но ряд западных и турецких СМИ писал и пишет, что, мол, Эрдогана разозлила «информация» о присутствии (якобы!) на стороне сил фельдмаршала Хафтра, в очередной раз собравшихся штурмовать Триполи, «специалистов» из якобы российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Мол, турецкий президент вот это самое и ставит в укор России и Путину. Мы не берёмся сказать — есть ли в Ливии хоть один (!) отставной российский военнослужащий соответствующего уровня, направления и подготовки. Так, как бы походя — обратили внимание на информацию о том, что, и опять-таки — якобы американские спецназовцы, находившиеся в Ливии, вдруг затребовали от своего командования экстренной эвакуации из Северной Африки, как только лишь засомневались в том, что в походе на Триполи участвуют и русские спецназовцы. И якобы эти американцы уже срочно эвакуированы из Ливии на американскую военную базу в Рамштайне (Германия). Но вот беда — ещё задолго до телефонного разговора Эрдогана и Путина 17 декабря, российское радио Sputnik сообщало, что журналисты разоблачили фейк (нетрудно догадаться, кем заготовленный и брошенный в информационное пространство…) о присутствии в Ливии частных военизированных структур из России. И мы бы просили турок, начиная с Эрдогана, обратить внимание на то, что ярыми противниками меморандума между Анкарой и ливийским ПНС выступают… Кипр, подавший в декабре на турок в Международный суд, и Египет, а не Россия.

Вот тут многое и кроется, из того, что связано с Ливией. Египетский лидер фельдмаршал Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси — фигура по-своему харизматическая, ибо сверг террористический режим «братьев-мусульман» в Каире. А потому — желает свержения исламистов в ливийском ПНС с неменьшим рвением и страстью. Мы даже предполагаем, что ливийский фельдмаршал Хафтар приезжал-то в Москву на контакты именно по совету египтянина-фельдмаршала ас-Сиси. Россия ж причём тут? Дала Россия помощь Хафтару или нет — он всё равно своих приказов не менял и не меняет, для его войск и взятие Триполи этот приоритет, то есть свержение ПНС, и турки в Ливии — «законная мишень».

Чем не доволен Эрдоган в плане ожиданий от России — конкретно по Сирии? Мы не случайно дотошно исследовали информацию по северу этой страны. И все отчёты генерал-майора Боренкова, не говоря уже о заявлении (конца ноября) министра обороны РФ Шойгу, и продолжение совместных патрулирований сирийско-турецкой границы российскими и турецкими военными — всё это говорит о том, что 16 декабря турецкий президент откровенно и воодушевлённо врал! Или же, видимо, на самом деле надеялся, что Путин «не пустит» на север Сирии сирийских пограничников и Сирийскую арабскую армию. Кто не понимает — присутствие в этих регионах и непосредственно на сирийско-турецкой границе любых военных Сирии уже само по себе является непреодолимым препятствием в осуществлении этнических чисток и тюркизации Северной Сирии? А после «зачистки» от террористов зоны «Идлиб» ведь Сирия и Россия примутся и за те зоны (Африн, Рас-аль-Айн, Эль-Баб и др.), где годами «сидят» турецкие военные и протурецки настроенные террористы.

Всё это вынуждает задать вопрос: в Анкаре, да и в Москве отдают ли себе отчёт в том, что интересы Турции и России на сегодняшний день совпадают в крайне малочисленных точках? Возьмём курдский вопрос. России абсолютно не нужно поголовно всех сирийских курдов, в угоду Анкаре, признавать «террористами», тем паче что и с руководством хотя бы части YPG, у российских военных с 2015 г. сложились свои устойчивые отношения сотрудничества и взаимного информирования. Отсюда и другие нестыковки по Сирии, если учитывать уже второе по счёту предупреждение командира из SDF Мазлума Абди о том, что турки собираются менять этнический состав населения в Северной Сирии. Если Россия пойдёт в этих вопросах на поводу у турок, то диалог между курдами из SDF и Сирией, только начавшись, может так и завершиться. А это уже нанесёт удар по линии России-Ирана на полное восстановление территориальной целостности Сирии. И — между прочим, те же основания диктуют России и Ирану проводить аналогичную линию (на сохранение территориальной целостности) в Ираке. Таким образом, в классическом Междуречье интересы России и Турции — в реалии антагонистичные, а не совпадающие.

Но ведь чем дальше от Междуречья, тем ещё менее совпадают подходы Москвы и Анкары. Кавказ — если кто забыл, но именно из-за позиции России в 2009—2010 гг. «лопнула» турецкая инициатива «Кавказской платформы». Ибо Москва настоятельно требовала исключить участие США, ЕС и НАТО из этой инициативы, взамен предлагая… да-да, участие Ирана. Но турки после «совещаний» с американцами и НАТО, жёстко отклонили предложение России. Кстати, вот почему в конце 2016 г, увидев взаимодействие России и Ирана по Ираку и Сирии, Эрдоган побежал «замиряться» с обеими этими державами и просил включить Турцию в «Астанинский процесс».

Мы даже не станем напоминать, как тот же Путин, в те годы возглавлявший правительство России, несколько раз в 2010 г. отверг инициативы Анкары по даже Арцахской (карабахской) проблеме, напоминая то тому же Эрдогану, то — Абдулле Гюлю, то в Турции, то — в Казани, что, друзья, а ведь «мухи отдельно, и котлеты — отдельно». Это было сказано именно в связи с Арцахом-Нагорным Карабахом и, конечно же, повисшими в воздухе пресловутыми «армяно-турецкими Цюрихскими протоколами». Разбираться же, в чём там было несовпадение интересов Москвы и Анкары конкретно по Арцаху-НКР и армяно-турецкому сближению — это уже отдельная тема, причём необъятная.

Средняя Азия, Казахстан, Афганистан — и речи быть не может. Сирийский президент Башар аль-Асад раз за разом открыто обвиняет Турцию в связи и поддержке террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 18 декабря 2019 г. Иран и Россия подтвердили, что их спецслужбы ожидают открытия «второго фронта» террористической войны — теперь нет смысла что-то недоговаривать, — войны, которую США ведут именно против Ирана и России, пусть даже и на территориях других стран. В этот день на встрече глав Советов Безопасности и советников по национальной безопасности в Тегеране, секретарь Совета безопасности РФ генерал Николай Патрушев громогласно заявил, что террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает укрепляться в Афганистане и готовит плацдарм для вторжения в страны Средней Азии и Казахстан. По словам Патрушева, «за год, прошедший с нашей последней встречи, обстановка в Афганистане по-прежнему остаётся нестабильной и имеет тенденцию ухудшения. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Причём на заседании в Тегеране были и представители соответствующих структур Китая , Индии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Мы неоднократно в течение года писали, что об угрозе распространения терроризма в Афганистане и Средней Азии Иран и Россия предупреждали мир на самом высоком уровне. В частности, опасения Тегерана в марте 2019 г. озвучивал президент Ирана Хасан Роухани. А после ноябрьских событий в Иране, об это угрозе заявлял и Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи. Сейчас опасения Ирана в полной мере подтверждает и российский генерал разведки Патрушев.

«Несмотря на недавнюю операцию правительственных сил [афганских — прим.], когда удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, в Афганистане остаётся, по разным данным, 2,5−4 тысячи радикалов, — отметил Патрушев. — Основные усилия они направляют на закрепление своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков для противодействия «Талибану» и подготовки плацдарма для вторжения в Центральную Азию».

Причём генерал Патрушев даже назвал два направления, по которым Россия и Иран ожидают попытки прорывов террористов на территорию бывшего СССР. Это — Таджикистан и Туркмения.

Главный оплот ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится на востоке Афганистана — там сосредоточено более 1,5 тысячи суннитских исламистов-джихадистов, и новые боевики продолжают прибывать, в том числе из Сирии и Ирака через Пакистан. Их конечной целью является создание так называемого «Великого Хорасана», включающего территории Афганистана и стран Средней Азии, констатировал Патрушев. Приоритетными целями боевиков могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане. Но дело в том, что, как и в Сирии с Ираком, в противостоянии террористам откровенно заинтересована не только Россия и правительства среднеазиатских республик. Ведь львиная часть исторического Хорасана — это сегодняшние восточные регионы Ирана. Прорывы в Иран из Афганистана не удаются на протяжении последних 10−15 лет не только террористам — на иранской границе беспощадно уничтожают и наркокараваны, и просто контрабандистов. Вот почему следует ожидать, что вторжение в Туркмению нужно террористам из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы затем с туркменской территории попытаться прорваться, опять-таки, именно в Иран. США, как куратор и «заказчик» войны, убедились в том, что с западных границ Ирана ни одной террористической банде не удаётся ничего, кроме единичных терактов. Поэтому избран более долгий путь для осуществления подрывных антииранских действий вооружённого характера — через Афганистан и Среднюю Азию.

То, что совместное заседание глав Советов Безопасности и советников по национальной безопасности прошло в Тегеране, говорит о многом. Мы ведь неоднократно писали, что Иран и Россия готовятся — в том числе и к более тесному сотрудничеству и взаимодействию в военной сфере. Теперь видно, что консолидируются и спецслужбы Ирана и России. Честно говоря, мы не стали бы завидовать тем, кто обречён стать мишенями для иранских и российских специалистов по уничтожению террористов. Но в то же время это означает, что странам, граничащим с Ираном и Россией, придётся тщательней взвешивать свои отношения с Ираном и Россией и не приносить их в жертву своим отношениям с США. Теперь суммируем: аль-Асад обвиняет Турцию, Патрушев обвиняет США. Но оба ведут речь об одном и том же — продолжение «жизни» террористической группы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что в итоге? Просто всё: Сирия и Россия уверены, что главные спонсоры и опекуны террористов — именно не одни США, но и Турция…

Запад и НАТО — ну, здесь вообще, о каком совпадении интересов России и Турции может идти речь, если Анкара по-прежнему является прилежным членом Североатлантического блока? А у России — этап очередного обострения отношений с НАТО… Да ни о каком!

Не с осознанием ли этого факта — что, чем дальше, тем ещё меньше «окно возможностей» для сотрудничества с Россией по наиболее важным стратегическим вопросам в региональной политике, турецкий президент Эрдоган опять «бросается в объятия» иранского президента Роухани? Иранское агентство Mehr News 19 декабря сообщило, что Роухани встретился с Эрдоганом в столице Малайзии Куала-Лумпуре в кулуарах саммита лидеров исламских стран. Они обсудили региональные проблемы, особенно события в Сирии, и подчеркнули сотрудничество между двумя странами в рамках Астанинского процесса, сообщает Mehr News. Выразив озабоченность по поводу продолжения присутствия США в Сирии и их усилий по доминированию над нефтяными скважинами страны, Роухани также призвал к расширению сотрудничества Ирана и Турции с сирийским правительством . То есть — с президентом Башаром аль-Асадом. Он также призвал к сотрудничеству с сирийским правительством в попытке изгнать террористические группировки из Идлиба и содействовать миру в стране.

К сожалению для президента Турции, ему и Роухани не удалось уговорить «спеть по-турецки» на сирийские мотивы. Условия у Тегерана чёткие — убирайтесь из Идлиба; сотрудничайте с аль-Асадом, то есть — убирайтесь вообще из Сирии. Так что у Роухани и Путина — на редкость идиллическое совпадения взглядов, по крайней мере, на положение дел в Сирии. Мы добавим ещё раз — и по Ираку.

Однако же, всё перечисленное не означает, что Россия или Иран уже на данном этапе готовы ужесточить подходы к Турции. Судя по заявлению от 17 декабря главы комитета по иностранным делам верхней палаты парламента РФ Константина Косачева, пока всё останется по-прежнему — три страны намерены провести парламентские консультации в Анкаре в начале следующего года. «У нас есть договоренность с Турцией и Ираном о проведении регулярных трёхсторонних совместных заседаний комитетов по иностранным делам, — рассказал Косачев. — Первая такая встреча состоялась в конце весенней сессии в Москве. Вторая встреча должна состояться в начале следующего года в турецкой Анкаре. Мы, со своей стороны, уже договорились о сроках, но мы всё ещё ждём подтверждения со стороны наших иранских партнёров». Он также сказал, что Тегеран подтвердил, что он проведёт третье совещание во второй половине 2020 г. «И тогда снова настанет черёд России. Таким образом, у нас есть механизм регулярных двухлетних совместных заседаний комитетов по иностранным делам трёх парламентов», — добавил Косачев.

Вот так. Механизм есть — правда, пока Иран что-то «не подтвердил» в связи с заседанием в Анкаре. Может быть, это зависит от того, как Эрдоган выполнит «домашнее задание», полученное от Роухани в Куала-Лумпуре? Гадать не станем. Но из слов Косачева явно следует, что и Россия пока не желает наступления «Часа Икс», после которого союз с Турцией, пусть и только по Сирии, будет разрушен самими Москвой и Тегераном.