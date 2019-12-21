Москва, , 20:14 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом 21 декабря он сообщил во время выступления на научно-практической конференции лево-патриотических сил «Россия 2024: Левый поворот или национальная катастрофа».

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

Глава КПРФ отметил, что в начале следующего года партия планирует провести масштабный форум, призванный сформировать народное правительство, с которым в дальнейшем пойдет на выборы.

«Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы», — цитирует Зюганова «Коммерсант».

В ходе своего выступления председатель ЦК КПРФ отметил опыт создания народных предприятий и планирования экономики, реализованный бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, который взял слово сразу же после речи Зюганова.

На пленарном заседании конференции с докладами выступили также кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, депутат Законодательного собрания Владимирской области журналист Максим Шевченко (КПРФ), лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов и основатель движения «За новый социализм» Николай Платошкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что не намерен участвовать в выборах президента в 2024 году.

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