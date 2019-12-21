Курск, , 19:42 — REGNUM Заместитель губернатора Курской области Максим Бесхмельницын покинул свой пост по собственному желанию. На его место назначен Вячеслав Берзин, который ранее занимал должность главы областного комитета цифрового развития и связи.

Трудовой контракт с заместителем губернатора Курской области Максимом Бесхмельницыным расторгнут 20 декабря. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, блоком вопросов, которые курировал Максим Бесхмельницын, займется Вячеслав Берзин, который назначен на должность заместителя губернатора с 23 декабря.

Ранее Вячеслав Берзин был главой областного комитета цифрового развития и связи. Теперь, кроме цифровизации, в ведении Вячеслава Берзина будут находиться такие сферы, как промышленность, предпринимательство, занятость населения.

Исполнять обязанности председателя регионального комитета цифрового развития и связи будет начальник управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) Виктор Веревкин.

Читайте ранее на ИА REGNUM: Комитет цифрового развития Курской области возглавил «лидер России»