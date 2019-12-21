Москва, , 19:29 — REGNUM Соглашение России и Украиной о транзите газа открыло возможности для достижения договоренностей и по другим вопросам, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали, я сказал, что мы открыли форточку возможностей», — сказал Козак.

Он отметил, что, несмотря на все сложности отношений двух стран в целом, «мы можем достигать соглашения по самым различным вопросам».

«Давайте сделаем все возможное, чтобы эта форточка стала дверью, такой широкой, чтобы мы могли решать проблемы», — добавил Козак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Украина договорились прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит газа. Кроме того, Россия выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, которая была присуждена решением Стокгольмского арбитража.

Все это происходит на фоне остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», смысл которого был в том, чтобы избавить Газпром от слишком проблемного транзита газа через украинскую ГТС

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