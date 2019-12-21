Москва, , 19:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором говорится о желании продолжать диалог с Россией по поиску путей разрешения проблем в отношениях двух стран. Об этом 21 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — заявил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Вашингтон с рабочим визитом, где провел встречи, посвященные международным и двусторонним вопросам, с госсекретарём США Майклом Помпео и президентом США Дональдом Трампом.

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