Вена, , 19:07 — REGNUM Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам СМИ Арлем Дезир призвал эстонские власти отказаться от «ненужных ограничений», наложенных на новостное агентство «Sputnik Эстония». Об этом 21 декабря он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Дезир проинформировал о том, что властям Эстонии он направил соответствующее письмо, вызванное введением индивидуальных санкции в отношении главы МИА «России сегодня» Дмитрия Киселёва.

«Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ, так как это может негативно повлиять на свободный поток информации», — говорится в сообщении.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее представительством России при ОБСЕ было направлено письмо Дезиру о нарушении прав российских СМИ в Эстонии. Поводом для обращения стали требования полиции Эстонии о прекращении журналистами взаимодействия с МИА «Россия сегодня» в состав которого входит новостное агентство «Sputnik Эстония».

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