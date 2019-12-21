Киев, , 18:30 — REGNUM Достижение газового соглашения между Россией и Украиной — это поражение Соединенных Штатов, считает главный редактор украинского издания «Страна.UA» Игорь Гужва.

По его словам, для Вашингтона была бы идеальной ситуация, если бы транзит газа через территорию Украины прервался после 1 января следующего года, при том, что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были.

«Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что Соединенные Штаты не смогли добиться вытеснения России с европейского газового рынка, что было для них стратегически важной задачей. При этом Украины также как и Россия осталась в выигрыше от договора, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия согласилась прокачивать свой газ через украинскую ГТС в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит российского газа.

Кроме того, Россия выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, которая была присуждена решением Стокгольмского арбитража.

Все это происходит на фоне остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», смысл которого был в том, чтобы избавить Газпром от дорого и слишком проблемного транзита газа через украинскую ГТС.

Читайте также: Россия и Украина достигли соглашения по газу. Все новости