Москва, , 18:42 — REGNUM Заявления о том, что половина сотрудников секретариата ООН от России являются скрытой агентурой ФСБ, могут быть сделаны только тем, кто обладает соответствующей информацией и связан с деятельностью спецслужб. Об этом 21 декабря заявил член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов (ЛДПР).

Таким образом парламентарий прокомментировал высказыванием представителя Украины в ООН Владимира Ельченко о том, что больше половины представителей России в ООН являются «агентами спецслужб России».

«Чтобы делать подобные заявления, нужно разбираться в особенностях деятельности спецслужб, соответственно, самому быть причастным к подобной деятельности. Удивительно, что посол Украины настолько осведомлён в деятельности иностранных спецслужб», — отметил депутат в беседе RT.

Морозов также подчеркнул, что подобные высказывания могут себе позволить только спецслужбы Соединенных Штатов, где непосредственно находится штаб-квартира международной организации. А тот факт, что российские сотрудники ООН защищают интересы собственной страны, является вполне естественным.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Украины в США и бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью информационному агентству «Укринформ» заявил о том, что в секретариате ООН работает две-три сотни россиян, половина из которых — явная или скрытая агентура ФСБ России.

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