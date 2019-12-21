Москва, , 18:00 — REGNUM Договоренности о выплате Газпромом украинской стороне $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража взаимоприемлемы и выгодны всем, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Считаю, что нельзя сказать, что это уступка чья-то. Это взаимоприемлемое решение, которое выверено, и оно является выгодным всем», — сказал Козак.

По его словам, есть гарантированные объемы российского газа, которые будут транспортироваться через территорию Украины.

«Нет сложных взаимоотношений между Россией и Украиной, между Газпромом и Украиной, а есть отношения между двумя компаниями, условия этого соглашения мы зафиксировали на пятилетний период, чтобы дискуссий больше никаких не было», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит газа.

Кроме того, Россия выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, которая была присуждена решением Стокгольмского арбитража. Примечательно, что ранее Газпром называл это решение неправомерным и даже обжаловал его.

Ранее правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу, который был подписан в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров.

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