Симферополь, , 17:54 — REGNUM Крымскую организацию «Справедливой России» возглавил депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков. Решение принято 21 декабря на партийной конференции в Симферополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Анатолий Аксаков имеет большой политический опыт, поэтому его рекомендовал президиум центрального совета «Справедливой России», — сообщили представители партии.

По их словам, предыдущий председатель совета регионального отделения Виктория Билан останется в партии и сосредоточится на работе советника главы республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госсовет Крыма в сентябре 2019 года партия «Справедливая Россия» не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,95% голосов.

Анатолий Аксаков — депутат Государственной думы VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия», избирался в Госдуму по Канашскому одномандатному округу в Чувашии. С 2016 по настоящее время член Национального финансового совета Центрального банка РФ.

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