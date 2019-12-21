Лондон, , 17:55 — REGNUM Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd британский рок-музыкант Роджер Уотерс заявил, что «дело Джулиана Ассанжа» является показательным примером того, как людям пытаются «заткнуть рты». Об этом он сообщил 21 декабря в эфире программы Афшина Раттанзи на RT.

Он призвал всех, кто работает в сфере журналистики и средствах массовой коммуникации быть осмотрительными в деле восстановления баланса, который был нарушен заведомо ложной или искаженной информацией.

«(Они) обязательно будут добиваться того, чтобы мы все замолчали. И дело Джулиана Ассанжа — это показательный пример, призванный заткнуть людям рты», — отметил музыкант.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Лондоне прошли слушания по делу Ассанжа. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в тюрьме строгого режима в Белмарше.

Суд предъявляет Ассанжу 18 обвинений, в том числе заговор с целью совершения кибервторжения. Слушание по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа планируется начать в Вестминстерский магистратском суде Лондона (Великобритания) 24 февраля 2020 года.

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