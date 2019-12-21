Москва, , 17:35 — REGNUM Москва и Киев договорились вернуться к вопросу прямых поставок российского газа на Украину после новогодних праздников, рассказал 21 декабря журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, до Нового года необходимо «урегулировать все эти проблемы, чтобы это не отравляло отношения, надо урегулировать с взаимными претензиями, обнулить их».

«Мы после Нового года, после новогодних праздников поговорим и на эту тему. Об этом договорились, что мы рассмотрим возможность», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия согласилась прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит газа.

Ранее правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу, который был подписан в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров.

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