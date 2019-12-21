Москва, , 17:37 — REGNUM В субботу, 21 декабря, должно состояться совещание между Министерством финансов США и европейскими партнерами России по уточнению вопросов, связанных с санкциями в отношении российских газовых проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», — цитирует Козака РИА Новости.

После этих консультаций станет известно, с какого момента ограничительные меры вступят в силу и их содержание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине США заявили, что санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу и начали действовать с того момента, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал военный бюджет США на 2020 финансовый год.

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