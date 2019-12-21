Минск, , 17:23 — REGNUM В столице Белоруссии Минске завершилась несанкционированная акция оппозиции против углубленной интеграции с Россией, сообщает 21 декабря РИА Новости.

Отмечается, что незаконная акция протеста на Октябрьской площади, по заявлениям представителей оппозиции, были приурочены ко встрече лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

В акции приняли участие несколько сотен человек, перед ними выступили организаторы, которые призвали собравшихся защищать независимость и суверенитет Белоруссии. Происшествий и задержаний не было.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сочинских переговоров 6−7 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко не подписали пакет соглашений об углублении экономической интеграции в формате Союзного государства.

Минск требует от Москвы «поддержки» и «компенсаций», а российское руководство обусловило удовлетворение таких желаний друзей и партнёров реализацией хотя бы части договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, подписанного 20 лет назад и до сих пор не исполненного.

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