Варшава, , 16:50 — REGNUM Член Национального совета по развитию Польши при президенте, профессор Витольд Модзелевский подверг резкой критике политику Соединенных Штатов в отношении его страны, назвав руководство США «болванами». Об этом сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

«За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны», — написал профессор в своем труде, посвященном взаимоотношениям России и Польши.

Кроме этого, он подверг критике власти своей страны, которые «выставляют себя идиотами», скупая у США списанное военное вооружение за миллиардные суммы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Польше издана новая книга известного налогового консультанта и члена Национального совета при президенте Польши Витольда Модзелевского под названием «Польша — Россия. Год 1919 — размышления о прошлом столетии». В ней автор выступил в амплуа историка, заклеймив «официально объявленную русофобию» в своей стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша – Россия: размышления об «официально объявленной русофобии»