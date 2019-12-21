Москва, , 16:43 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») заявил о готовности парламентариев в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о введении повышенных штрафных санкций для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих в интернете наркотики, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

«Комитет готов рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о введении повышенных штрафных санкций для владельцев интернет-ресурсов, пропагандирующих в Интернете наркотики, когда он будет внесен в Госдуму», — заявил Пискарёв.

По его словам, одобренный правительством РФ законопроект подкрепляет действие норм повышенными санкциями в отношении организаторов такой пропаганды в интернете и позволит оперативно пресекать вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков и психоактивных веществ.

В 2019 году Госдума приняла поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О рекламе» в части запрета распространения сведений о новых потенциально опасных психоактивных веществах.

Законопроект предлагает установить отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции для владельцев сайтов, пропагандирующих наркотики, с одновременным внесением изменений в ч. 1 статьи 3.5 КоАП, которые определят размеры административных штрафов. Также в ст. 6.13 КоАП будет предусмотрена возможность назначения судом наказания для иностранцев или лиц без гражданства в виде административного штрафа или ареста как с выдворением за пределы России, так и без него. Кроме того, будут увеличены штрафные санкции по ст.13.34 КоАП, которая предусматривает ответственность за невыполнение требований Роскомнадзора по ограничению или возобновлению доступа к запрещенной информации.