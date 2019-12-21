Москва, , 16:42 — REGNUM Вашингтон пытается принудить ЕС «платить по американским счетам и участвовать в погашении американского госдолга». Так член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина прокомментировала информацию о вступлении в силу санкций США против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Одна из форм покрытия более чем 23-трилионного американского госдолга — это покупка сверхдорого сжиженного американского газа, есть, как известно, и другие», — подчеркнула Панина.

По мнению политика, «идет торговая война, налицо недобросовестная конкуренция с целью продвижения на иностранные рынки своего товара».

«Примеры подобного рода действия неоднократно встречались в истории — континентальная блокада, введенная Наполеоном, или британская политика фритредерства. Однако в новейший исторический период экономические противоречия, подобные тем, с которыми сейчас сталкиваются США, разрешались уже с помощью военных конфликтов», — сказала Панина.

«Сегодня США пытаются заставить Европу заплатить за свой госдолг и делают это с помощью политического давления для навязывания экономически выгодных им условий. Но при гигантских объемах госдолга все равно потребуются годы и годы, чтобы закрыть вопрос подобным образом.

Поэтому есть соблазн быстрой развязки, а обеспечить ее может только масштабный военный конфликт, который спишет все долги разом», — констатировала политик.

По мнению Паниной, именно в этом лежат причины милитаризации американской внешней политики, разрыва важнейших для стратегической безопасности международных договоров и создания очагов терроризма и хаоса на границах стран — геополитических оппонентов США.