Москва, , 16:08 — REGNUM Российская Федерация продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 21 декабря, пресс-служба министерства иностранных дел России.

Напомним, что с 20 декабря власти США ввели новые санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Из-за этих санкций, которые предполагают жесткие ограничительные меры, вплоть до ареста активов и блокировки транзакций, против компаний, участвующих в проекте, прокладка газопровода уже остановлена.

И хотя в Евросоюзе эти санкции США осудили, степень поддержки «Северного потока — 2» со стороны ключевых стран ЕС, прежде всего Германии, становится неочевидной.

На Смоленской площади заявили, что несмотря на санкции США, Москва продолжит реализацию своих экономических проектов.