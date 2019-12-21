Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM В Екатеринбурге 21 декабря прошёл митинг против сноса частных жилых домов. На площади Первой пятилетки собрались более 200 человек.

Граждан не устроил проект Генерального плана города на период до 2035 года. Согласно ему на месте частных домов будут построены многоэтажки. При этом у многих земля в собственности. Люди обращались к властям, но не были ими услышаны.

Митинг прошёл несмотря на 15-градусный мороз. Собравшиеся на него местные жители поставили подписи под резолюцией, которую передадут властям, омбудсмену и в другие инстанции. Граждане просят не ломать их дома.