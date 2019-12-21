Киев, , 15:59 — REGNUM Правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу, который был подписан в рамках очередного раунда российско-украинских переговоров по газу. Протокол опубликован сегодня, 21 декабря, на официальном сайте кабинета министров Украины.

Текст протокола переговоров РФ и Украины по газу Сайт правительства Украины

Текст соглашения следующий:

ПРОТОКОЛвстречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ПАО «Газпром»)(19−20 декабря 2019 г., города Берлин, Минск)