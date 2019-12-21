Киев, , 15:46 — REGNUM Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что пакетное соглашение между РФ и Украиной по газу не предусматривает отказ Киева от иска «Нафтогаза» к России по крымским активам. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 декабря.

Напомним, что Москва и Киев достигли соглашения по газу. Сейчас готовится комплексное пакетное соглашение, которое подразумевает отказ сторон от взаимных претензий и согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, которая была присуждена Стокгольмским арбитражем.

Однако Витренко поспешил заявил, что Киев вовсе не собирается отказываться от претензий к России по поводу потерянных активов «Нафтогаза» в Крыму. Иными словами пакетное соглашение не дает «Газпрому» гарантий от дальнейших попыток Киева захватить имущество российской госкорпорации.