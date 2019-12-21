Москва, , 15:26 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» согласилось урегулировать все судебные и антимонопольные претензии к украинским властям и «Нафтогазу Украины» до 29 декабря. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Напомним, что в ходе очередного раунда российско-украинских переговоров по газу, было достигнуто соглашение об урегулировании вопросов транзита российского газа через территорию Украины.

Россия согласилась прокачивать свой газ через украинскую ГТС в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах. То есть 225 млрд кубометров за пять лет. Прокачка будет осуществляться при условии выставления рыночных обоснованных тарифов на транзит российского газа.

Кроме того, Россия выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд компенсации, которая была присуждена украинской стороне спорным решением Стокгольмского арбитража. Примечательно, что ранее «Газпром» называл это решение неправомерным и даже обжаловал его (рассмотрение апелляции продолжается).

При этом в соглашении зафиксировано, что стороны отказываются от всех претензий друг к другу по завершающемуся дестилетнему российско-украинскому контракту на транзит газа от 2009 года.