Москва, , 15:14 — REGNUM Исполнительный директор украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что все новые российско-украинские соглашения по газу должны быть подписаны до 29 декабря. Об этом Витренко заявил сегодня, 21 декабря.

По словам главы «Нафтогаза», если все соглашения не будут подписаны до 29 декабря, то транзит российского газа с 1 января 2020 года может быть остановлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва и Киев достигли соглашения по газу. Параметры этого соглашения явно не в пользу России. РФ обязуется осуществлять транзит своего газа через территорию Украины вплоть до 2024 года включительно. В 2020 году прокачено будет 65 млрд кубометров, затем по 40 млрд кубометров в год. Все эти годы российская сторона будет платить Киеву за транзит газа. Кроме того, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по неоднозначному решению Стокгольмского арбитража, которое сам же назвал неправомерным и обжаловал.