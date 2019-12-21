Москва, , 14:49 — REGNUM В Вене (Австрия) сегодня, 21 декабря, готовится межоператорское соглашение между российским публичным акционерным общество «Газпром» и новым оператором украинской газотранспортной системы «Оператор ГТС Украины». Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе очередного раунда российско-украинских переговоров по газу стороны смогли достичь соглашения.

Обозначенные контуры этого соглашения выглядят крайне невыгодными для российской стороны. Москва подписалась на транзит своего газа через украинскую ГТС сроком на пять лет. Известно, что в год на транзит российского газа через украинскую ГТС понадобится около $3 млрд. Объемы поставок — 65 млрд кубометров в 2020 году, а затем по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.

Если бы весь этот газ транспортировался через «Северный поток — 2» то никакие тарифы на транзит российской стороне оплачивать бы не пришлось.

Кроме того, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по спорному решению Стокгольмского арбитража, которое сам же «Газпром» сперва назвал несправедливым и обжаловал.