Москва, , 14:36 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выступит в качестве агента российского публичного акционерного общества «Газпром» при организации транзита российского газа через территорию Украины. Об этом сегодня, 21 декабря, заявила глава «Газпрома"Алексей Миллер.

По словам Миллера, «Газпром» заключит с «Нафтогазом» соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС. Тем самым «Нафтогаз» принимает на себя риски переходного периода, считает Миллер.

Дело в том, что на Украине недавно был образован самостоятельный оператор газотранспортной системы — «Оператор ГТС Украины». Именно с ней «Газпром» и заключит основное межоператорское соглашение.