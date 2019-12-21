Киев, , 14:38 — REGNUM В секретариате Организации Объединенных наций работает две-три сотни россиян, половина из которых — явная или скрытая агентура Федеральной службы безопасности. Об этом заявил недавно назначенный посол Украины в США и бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью информационному агентству «Укринформ», опубликованном 21 декабря.

Ельченко отметил, что влияние Российской Федерации в ООН велико. Большинство из 22−23 стран, которые голосуют в ООН аналогично тому, как голосует РФ «против наших резолюций», по мнению Ельченко зависят от России. Среди таких стран Ельченко назвал страны Латинской Америки — Венесуэлу, Никарагуа, Кубу, страны Африки (Судан, Бурунди), Азии (Мьянма, Камбоджа).

«Кроме того, Россия влияет на работу ООН скрыто — через свои кадры. В секретариате Организации Объединенных Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них — это агентура ФСБ, явная или открыта», — подчеркнул посол.

Украинский посол отметил, что со времен Советского Союза якобы сложилось так, что каждый второй работник с СССР был «подписан» или был «прямым агентом». «Сейчас российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на постпредство РФ. Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — отметил Ельченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине журналиста из западной Украины в эфире украинского телевидения назвали агентом ФСБ.

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