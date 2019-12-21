Россия и Украина смогли достичь договоренности по газовой проблематике. Очередной раунд российско-украинских переговоров по газу принес результаты — готовится подписание межоператорского соглашения между «Газпромом» и новые оператором украинской газотранспортной системы «Оператором ГТС Украины».

Также «Газпром» согласился подписать соглашение на бронирование мощностей украинской ГТС с НАК «Нафтогаз Украины».

Контракты будут подписаны сроком на пять лет.

Кроме того, российская сторона согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд по весьма спорному решению Стокгольмского арбитража, обжалование которого до сих пор не завершено.

Все это происходит на фоне остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», смысл которого был в том, чтобы избавить «Газпром» от дорого и слишком проблемного транзита газа через украинскую ГТС. Остановка укладки газопровода произошла из-за введения новых санкций со стороны США.