По словам Миллера, Еврокомиссия гарантирует соответствие нормам ЕС регулирования транспортировки газа на Украине, а «украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования».
Также «Газпром» и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии украинского Антимонопольного комитета. Господин Миллер отметил, что российская компания и «Нафтогаз» могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе немецкого газового хаба NCG.
Глава «Газпрома» отметил, что соглашение также предусматривает транзит через Украину 225 млрд куб. м российского газа в течение 5 лет.
«Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража», — заявил Миллер журналистам.
Укладка «Севеного потока — 2» остановлена
Швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила все работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 подтвердила информацию о приостановке укладки газопровода.
Готовится подписание российско-украинского соглашения по газу — Миллер
Российское публичное акционерное общество «Газпром» в скором времени подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» соглашение на бронирование мощностей.
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд — помощник президента Украины
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российское публичное акционерное общество «Газпром» выплатит украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.