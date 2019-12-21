Донецк, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова отреагировала на призывы заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о «принуждении» республик Донбасса к миру посредством введения так называемой «миротворческой миссии» в Донбасс. Об этом 21 декабря сообщается на официальном сайте Донецкой народной республики.

ИА REGNUM напоминает, ранее представитель дипломатического ведомства Украины Василий Боднар заявил о том, что у Киева якобы есть альтернативный путь решения конфликта в Донбассе. Таким путем Боднар назвал введения в Донбасс так называемых миротворцев в целях проведения операции по «принуждению к миру».

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Комментируя данное заявление, Наталья Никонорова отметила, что оно по факту является призывом к военному нападению на Донбасс силами стран Запада.

«Если украинское руководство планирует не только заявлять в подобном агрессивном ключе о возможности военного вмешательства, но и попытаться осуществить его на практике — мы готовы на это ответить. Но в данном случае предупреждаем — новые котлы, скорее всего, станут для Украины последними», — отметила министр.

Глава дипломатического ведомства Донецкой народной республики также напомнила представителям Киева, что если Украина желает урегулировать мирным путем конфликт в Донбассе, то для этого представителями киевской власти необходимо выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Никонорова также подчеркнула, что в случае выбора Украиной «военного сценария» решения конфликта в Донбассе, ответственность за срыв Минских соглашений ляжет на Киев со всеми вытекающими последствиями »в виде санкций и других мер со стороны стран-гарантов и ООН»

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