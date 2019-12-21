Москва, , 13:52 — REGNUM Швейцарско-нидерландская компания Allseas приостановила все работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 подтвердила информацию о приостановке укладки газопровода.

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который, в том числе, предусматривает санкции против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Санкции предполагают жесткие ограничительные меры против компаний, которые участвуют в строительстве данных газопроводов. Именно поэтому Allseas приостановила все работы по прокладке «Северного потока — 2».

В Nord Stream 2 заявили, что Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений.

В компании подчеркнули, что будут работать над завершением проекта в кратчайшие сроки, так как «Северный поток — 2» имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Евросоюз.